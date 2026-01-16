A região Oeste terá uma grande chance de chuva no sábado (17). As temperaturas indicarão Britânia como a cidade mais quente, com máxima de 35.0°C, seguida por Aragarças e Baliza, ambas com máximas de 34.4°C. Já as cidades mais frias serão Anicuns e Campestre de Goiás, registrando mínimas de 19.6°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 71.59%, com cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns apresentando altos níveis de umidade, chegando a 91.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média na região é de 16.86%, mas Paraúna e São João da Paraúna destacam-se com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 32.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 34.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 33.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 34.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 35.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 32.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 32.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 32.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 33.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 31.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 32.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 34.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 31.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 33.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 32.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.