A região Oeste terá tempo com chance de chuva em algumas localidades para sábado (18). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 31.6°C, Baliza, com 31.2°C, e Aragarças, com 31.1°C. Já as cidades mais frias serão Avelinópolis, com mínima de 18.6°C, e Santa Bárbara de Goiás, com 18.7°C.A umidade média na região será de 71.94%, com Jaupaci e Novo Brasil registrando as maiores umidades em 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 12.21%. No entanto, algumas cidades terão índices mais elevados, como Jaupaci com 55.0%, Adelândia com 35.0% e Americano do Brasil também com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 31.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 30.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Jandaia: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.