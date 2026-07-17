A região Oeste contará com a presença do sol e ausência de nebulosidade neste sábado (18), configurando um tempo firme em todo o território. Os termômetros mais elevados devem se concentrar em Britânia, com máxima de 32,8°C, seguida por Jussara, com 32,3°C, e Itapirapuã, que chega a 32,1°C. Em contrapartida, os índices mais frios ocorrem no início da jornada, com São João da Paraúna registrando mínima de 13,6°C, e Aurilândia, com 13,7°C.O tempo seco predomina na região, que terá umidade relativa média de 46,05%. Apesar disso, alguns municípios registram taxas mais elevadas, como Bom Jardim de Goiás, com 73,0%, Piranhas, com 68,0%, e Aurilândia, que alcança 67,0%. A probabilidade de chuva é nula em todas as localidades, com índice de 0,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 27,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 29,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 28,8°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 31,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 30,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 30,5°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 29,0°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 30,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 14,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 32,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 28,7°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 30,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 30,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 30,5°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 31,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 29,7°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 30,4°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 31,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 32,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 29,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 29,2°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 32,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 32,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 29,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 29,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 29,3°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 32,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 29,5°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 28,9°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 31,4°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 30,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 29,5°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 13,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 30,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 29,6°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.