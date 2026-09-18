A região Oeste terá um sábado (19) sob forte calor e predomínio de sol. A cidade de Britânia desponta com máxima de 39,2°C, seguida de perto por Jussara, com 38,8°C, e Itapirapuã, que apresenta 38,5°C. Em contrapartida, os índices mais amenos no início do dia se concentram em Aurilândia, com mínima de 20,8°C, e Avelinópolis, que registra 20,9°C.O tempo seco deve predominar na maior parte do dia, com a umidade média da região em 37,29%. Os maiores índices de umidade serão registrados em Aurilândia, alcançando 51,0%, e em Campestre de Goiás, com 50,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 5,29%, sendo que Amorinópolis, Anicuns e Aragarças apresentam a maior chance de instabilidade, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 33,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 36,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 37,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 37,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aurilândia: máxima 37,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 35,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 37,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 39,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Córrego do Ouro: máxima 36,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Diorama: máxima 36,9°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Doverlândia: máxima 36,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 37,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 36,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 37,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 37,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itapirapuã: máxima 38,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 36,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 38,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 38,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 36,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 38,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mossâmedes: máxima 35,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 35,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Brasil: máxima 38,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 36,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 35,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 38,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 36,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 38,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São João da Paraúna: máxima 36,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 35,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.