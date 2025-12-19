A região Oeste, para este sábado (20), terá grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Itapirapuã com máxima de 28.6°C, Aragarças com 28.4°C e Bom Jardim de Goiás também com 28.4°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Campestre de Goiás, com mínima de 19.7°C, e Anicuns, com 20.1°C.A umidade média na região ficará em torno de 86.99%, com Aragarças, Arenópolis e Baliza atingindo os maiores índices, de 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 50.0%, mas cidades como Arenópolis, Mossâmedes e Piranhas apresentam as maiores chances, com 85.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Anicuns: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 28.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Arenópolis: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 85.0%Aurilândia: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 28.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Fazenda Nova: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Firminópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Israelândia: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itapirapuã: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ivolândia: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jussara: máxima 28.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Moiporá: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Palestina de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 85.0%Sanclerlândia: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São João da Paraúna: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.