A região Oeste terá um tempo de estabilidade para sábado (20), sem o predomínio das características de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade, conforme os critérios definidos. As temperaturas máximas alcançarão 29.5°C em Britânia, seguida por Jussara com 29.3°C e Itapirapuã com 29.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Caiapônia, com 15.6°C, e Jandaia, com 15.9°C.A umidade média na região será de 71.93%. Bom Jardim de Goiás apresentará a maior umidade, com 91.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 10.58%, com as maiores chances em Aragarças, Caiapônia, Palestina de Goiás e Doverlândia, todas com 20.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 26.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 27.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 26.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 27.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 27.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 28.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 26.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 27.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 27.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 27.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 29.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 27.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 26.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 26.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 27.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 27.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 26.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 26.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 28.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 27.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 26.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 27.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.