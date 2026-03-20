A região Oeste apresenta uma grande chance de chuva para o tempo de sábado (21). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 30.5°C, Santa Fé de Goiás, com 29.9°C, e Jussara, com 29.8°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Avelinópolis, com mínima de 19.6°C, e Americano do Brasil, com 19.7°C.\nA umidade média na região é de 85.06%, com Arenópolis, Bom Jardim de Goiás e Itapirapuã registrando os maiores índices, de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.06%, mas Aurilândia, Avelinópolis e Britânia têm as maiores probabilidades de precipitação, todas com 65.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%