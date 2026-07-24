A região Oeste terá um sábado (25) com predomínio de sol e sem expectativa de chuva expressiva, apresentando forte calor em vários municípios. As temperaturas mais elevadas devem ocorrer em Britânia, com máxima de 36,2°C, Jussara, com 35,3°C, e Itapirapuã, que deve registrar 35,0°C. Já as menores marcas térmicas do dia estão previstas para Campestre de Goiás e São João da Paraúna, onde as mínimas devem chegar a 17,2°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar média de 51,72%, tendo como destaque o município de Bom Jardim de Goiás, onde o índice atinge 73,0%. Em relação às precipitações, a probabilidade média de chuva para o território é baixa, de apenas 2,09%, sendo que a maior possibilidade de ocorrência se concentra em Paraúna, com 15,0%, seguida por Aragarças e Aurilândia, ambas com 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 31,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 31,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 32,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 32,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 31,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 34,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 36,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 31,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 32,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 33,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 33,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 34,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 31,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 32,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 33,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 35,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 31,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 30,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 34,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 35,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 31,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 32,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 31,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 31,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 30,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 34,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 32,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 31,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 32,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 31,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.