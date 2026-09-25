A região Oeste terá um sábado (26) sob forte calor, registrando marcas térmicas elevadas em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os maiores índices de calor do dia, destacam-se Britânia com 37,3°C, Piranhas com 37,0°C e Baliza, que deve alcançar 36,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas para a data ficam por conta de Avelinópolis, com 22,1°C, e Campestre de Goiás, onde os termômetros iniciam o dia em 22,2°C.No que diz respeito ao tempo úmido, a média geral para a região deve se posicionar em 54,4%, sendo que Aurilândia apresenta o índice mais elevado de umidade, atingindo 68,0%, seguida por Adelândia e Avelinópolis, ambas com 67,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o índice médio regional é bastante baixo, estimado em apenas 2,73%, mas a cidade de Anicuns lidera as chances de precipitação com uma taxa de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 35,0°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 33,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 36,7°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 35,5°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 35,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 33,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 36,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 37,3°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 40,4°C | sensação térmica mín 27,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 34,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Córrego do Ouro: máxima 35,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 35,5°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 36,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 36,2°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 34,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 36,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itapirapuã: máxima 36,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 34,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jandaia: máxima 35,4°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 36,8°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 36,9°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 34,3°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 34,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Novo Brasil: máxima 36,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palminópolis: máxima 35,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 34,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 37,0°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 35,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 35,1°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 34,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.