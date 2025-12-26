A região Oeste terá como principal característica do tempo para sábado (27) uma grande chance de chuva. As temperaturas máximas na região serão lideradas por Cachoeira de Goiás, com 35.7°C, Ivolândia, com 35.1°C, e Moiporá, também com 35.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Campestre de Goiás, com 20.9°C, e Anicuns, com 21.4°C.A umidade média na região ficará em 71.66%, com Avelinópolis, Santa Bárbara de Goiás e Nazário podendo registrar os maiores índices, chegando a 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 30.0%, mas cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns apresentam probabilidades de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Amorinópolis: máxima 33.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Aragarças: máxima 34.6°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 39.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 34.5°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.5°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Aurilândia: máxima 33.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Avelinópolis: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Baliza: máxima 34.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34.7°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 39.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 34.9°C, mínima 24.9°C | sensação térmica máx 40.0°C | sensação térmica mín 27.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira de Goiás: máxima 35.7°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 32.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 45.0%Córrego do Ouro: máxima 33.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Diorama: máxima 32.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 33.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 34.8°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 34.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 33.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 34.8°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 34.1°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Ivolândia: máxima 35.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 34.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Jaupaci: máxima 34.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 34.7°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 39.7°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 35.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 34.9°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 26.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Mossâmedes: máxima 32.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Nazário: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Novo Brasil: máxima 34.8°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 34.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Paraúna: máxima 33.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Piranhas: máxima 34.5°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.5°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Sanclerlândia: máxima 33.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Santa Fé de Goiás: máxima 34.7°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 39.7°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 33.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%São Luís de Montes Belos: máxima 34.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.