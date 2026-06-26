A região Oeste terá tempo de altas temperaturas para sábado (27). As cidades mais quentes serão Britânia, com 34.2°C, Jussara, com 33.9°C, e Itapirapuã, com 33.7°C. As temperaturas mais amenas serão encontradas em Aurilândia, com 16.6°C, e São João da Paraúna, também com 16.6°C.\nA umidade média na região ficará em 57.09%, com Bom Jardim de Goiás registrando a maior umidade, atingindo 80.0%. A probabilidade de chuva média para a região será de 6.69%, sendo Amorinópolis a cidade com a maior probabilidade de chuva, com 10.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 30.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%\nAmericano do Brasil: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%