A região Oeste terá grande chance de chuva amanhã, sábado (28). O tempo será marcado por temperaturas elevadas, com Baliza registrando a máxima de 29.7°C, seguida por Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com 29.4°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Americano do Brasil, com mínima de 18.8°C, e Avelinópolis, com 18.9°C.A umidade média na região ficará em 83.63%, com Britânia e Buriti de Goiás apresentando os índices mais elevados, alcançando 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.35%, mas algumas localidades terão chances bem maiores: Cachoeira de Goiás e Córrego do Ouro se destacam com 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Americano do Brasil: máxima 26.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Amorinópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Anicuns: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 29.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Arenópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Britânia: máxima 29.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Buriti de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Caiapônia: máxima 28.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Campestre de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Doverlândia: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Fazenda Nova: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Firminópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Iporá: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itapirapuã: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Ivolândia: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Jaupaci: máxima 29.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Jussara: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Moiporá: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Mossâmedes: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 29.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Palestina de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.