A região Oeste apresenta uma grande chance de chuva para o sábado (28). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Britânia, com máxima de 31.4°C, Itapirapuã, com 30.9°C, e Jussara, atingindo 30.8°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Avelinópolis, com 17.5°C, e Santa Bárbara de Goiás, com 17.8°C.A umidade média na região será de 69.58%, com Britânia, Itapirapuã e Jaupaci apresentando os índices mais elevados, chegando a 83.0%, 80.0% e 80.0% respectivamente. A probabilidade média de chuva para a região é de 81%. Cidades como Baliza, Mossâmedes e Doverlândia registram probabilidades pontuais de 15% de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 30.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 29.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Buriti de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 28.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 30.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 30.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 29.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 29.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 29.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.