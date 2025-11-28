A região Oeste terá tempo de altas temperaturas neste sábado (29). As cidades mais quentes serão Arenópolis e Piranhas, ambas com máxima de 35.8°C, seguidas por Aragarças com 35.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Mossâmedes, com mínima de 21.2°C, e em Caiapônia, onde a mínima será de 21.4°C.A umidade média na região ficará em 67.0%. Cidades como Itapirapuã, Jussara e Mossâmedes terão as maiores taxas de umidade, atingindo 85.0%. A probabilidade média de chuva para a região é baixa, de 4.71%. No entanto, Jussara e Santa Fé de Goiás apresentarão probabilidades de chuva mais elevadas, com 35.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 31.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 34.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 35.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 35.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 32.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 33.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 34.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 33.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 33.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 32.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 33.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 33.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 34.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 33.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 33.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 34.6°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 33.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 33.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 35.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Mossâmedes: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 33.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 33.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 33.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 35.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 33.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 33.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 32.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.