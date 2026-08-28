A região Oeste terá um sábado (29) de calor intenso em todo o seu território, com média geral das máximas estimada em 36,78°C. Os índices mais elevados de temperatura vão se concentrar em Britânia, que atinge o pico de 39,7°C, além de Bom Jardim de Goiás e Jussara, que chegam a 38,8°C. Em contrapartida, os momentos de relativo frescor devem se concentrar em São João da Paraúna, com mínima de 20,9°C, e Aurilândia, onde os termômetros marcam 21,0°C no início do dia.O tempo seco predomina na maior parte da região, com umidade relativa média na casa de 41,12%. Os maiores índices de umidade devem ser registrados em Aurilândia e São João da Paraúna, ambos atingindo 57,0%. No que diz respeito às precipitações, a probabilidade média regional de chuva é de apenas 4,94%, sendo que as maiores chances de ocorrência de chuva não passam de 10,0%, taxa observada em municípios como Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 34,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 36,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 35,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 38,5°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 36,7°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 37,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 35,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 37,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 38,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 39,7°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 35,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 36,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Diorama: máxima 37,3°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 36,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 38,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 36,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 37,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 37,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 38,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 36,0°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 36,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 38,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 38,8°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 35,8°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 38,5°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 35,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 35,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 38,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 36,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 38,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 36,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 38,6°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 36,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 36,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.