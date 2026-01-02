A região Oeste terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva para o sábado (3). As temperaturas para a data registrarão máximas como 31.2°C em Baliza, 30.8°C em Bom Jardim de Goiás e 30.7°C em Aragarças. Já as cidades mais frias serão Campestre de Goiás, com mínima de 20.4°C, e Caiapônia, com 20.6°C.A umidade média na região Oeste ficará em 84.83%, com cidades como Arenópolis, Baliza e Bom Jardim de Goiás apresentando picos de 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 68.31%, com Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis registrando as maiores probabilidades de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Amorinópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Anicuns: máxima 28.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Aragarças: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Arenópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 28.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Avelinópolis: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Baliza: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Britânia: máxima 30.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 27.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Córrego do Ouro: máxima 27.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 29.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Doverlândia: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Fazenda Nova: máxima 29.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 28.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Israelândia: máxima 29.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 29.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jaupaci: máxima 29.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 30.3°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mossâmedes: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nazário: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Novo Brasil: máxima 29.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Piranhas: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 27.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.