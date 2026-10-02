A região Oeste registra neste sábado (3) um cenário de instabilidade atmosférica que deve trazer pancadas significativas de água a diversos municípios, com média de temperatura máxima de 29,68°C e mínima de 20,77°C. Entre os locais que devem registrar maior calor estão Britânia, com máxima de 32,7°C, Jussara, que alcança 31,9°C, e Itapirapuã, com 31,8°C. Já os menores índices térmicos previstos para o dia ocorrem em Caiapônia, com mínima de 19,5°C, e Americano do Brasil, com 19,9°C.O tempo na região terá umidade relativa do ar média de 72,16%, atingindo as marcas mais elevadas em Aurilândia e Campestre de Goiás, onde o índice chega a 83,0% durante a noite. Em relação às chances de precipitação, a média regional fica em 18,08%, contudo a probabilidade de chuva se mostra muito mais expressiva em pontos específicos. É o caso de Caiapônia, que apresenta 65,0% de chance de chuva, seguida por Bom Jardim de Goiás com 60,0% e Aurilândia com 55,0% de possibilidade de chuvas.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Americano do Brasil: máxima 27,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Amorinópolis: máxima 28,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 28,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Aragarças: máxima 30,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 29,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 30,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 28,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Baliza: máxima 30,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 32,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Buriti de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 28,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 30,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Diorama: máxima 29,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 30,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 31,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 29,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Iporá: máxima 29,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 30,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itapirapuã: máxima 31,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Ivolândia: máxima 29,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 28,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 31,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Jussara: máxima 31,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 29,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 29,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 28,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Novo Brasil: máxima 31,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 29,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Paraúna: máxima 27,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 30,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 29,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Santa Fé de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%São João da Paraúna: máxima 28,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 29,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Turvânia: máxima 29,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.