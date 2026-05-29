A região Oeste terá tempo com temperaturas variadas para sábado (30), sendo esta a característica principal do período. As cidades mais quentes serão Britânia, com 31.7°C, Jussara, com 31.5°C, e Bom Jardim de Goiás, com 31.4°C. Já as cidades mais frias serão Campestre de Goiás e Nazário, ambas com 15.7°C.A umidade média do tempo na região será de 68.62%, com Bom Jardim de Goiás apresentando o maior índice com 88.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo no máximo 10.0% em cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 26.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Anicuns: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aurilândia: máxima 29.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 27.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 31.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buriti de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 29.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 28.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 29.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 30.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 31.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 29.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 28.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 31.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 31.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 28.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 28.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 31.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palminópolis: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 28.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 31.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 28.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.