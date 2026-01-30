A região Oeste para sábado (31) terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Bom Jardim de Goiás com 30.6°C, Aragarças com 30.5°C e Baliza com 30.2°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Campestre de Goiás com 20.1°C e Aurilândia com 20.7°C.A umidade média na região Oeste estará em torno de 86%, com cidades como Cachoeira de Goiás, Ivolândia e Moiporá podendo registrar umidade de até 95%. A probabilidade média de chuva para a região é de 43%, destacando-se Amorinópolis, Aragarças e Arenópolis, que apresentam 75% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 28.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Anicuns: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 28.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 29.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 28.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Fazenda Nova: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 28.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Israelândia: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 28.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 27.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mossâmedes: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 28.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.