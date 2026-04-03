A região Oeste apresenta grande chance de chuva para o sábado (4). O tempo será marcado por essa característica em várias localidades. As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 31.8°C, Itapirapuã, com 31.2°C, e Jussara, com 31.1°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Avelinópolis, com mínima de 19.8°C, e Americano do Brasil, com 19.9°C.A umidade média na região será de 75.2%, com destaque para Aragarças, Baliza e Bom Jardim de Goiás, que podem registrar até 89.0% e 88.0% de umidade noturna. Quanto às probabilidades de chuva, a média regional aponta 24.13%, mas cidades como Aragarças, Arenópolis e Bom Jardim de Goiás têm previsão de 65.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Americano do Brasil: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Aragarças: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Baliza: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 31.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Córrego do Ouro: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 28.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Iporá: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 29.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Jaupaci: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 29.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Turvânia: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.