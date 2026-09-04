A região Oeste passará o sábado (5) com o tempo firme e predomínio de sol, registrando temperaturas bastante elevadas em diversos municípios. A tarde promete ser quente, especialmente em Britânia, que deve atingir a máxima de 36,1°C, seguida por Jussara com 35,4°C e Jaupaci com 35,3°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia terão marcas mais amenas, com mínimas de até 20,5°C em Americano do Brasil e 20,8°C em Caiapônia.O índice médio de umidade relativa do ar na região ficará em 59,72% ao longo do dia, sendo que os maiores valores de umidade são esperados em Caiapônia, chegando a 77,0%, e em Doverlândia, com 75,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 19,3%, mas alguns locais pontuais apresentam maior possibilidade de precipitação, como Ivolândia, com chance de 55,0%, além de Israelândia e Moiporá, ambas com 50,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 35,0%Americano do Brasil: máxima 31,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Amorinópolis: máxima 33,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Anicuns: máxima 32,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Aragarças: máxima 34,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Arenópolis: máxima 33,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Aurilândia: máxima 34,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 35,0%Avelinópolis: máxima 33,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Baliza: máxima 34,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Britânia: máxima 36,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Buriti de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 35,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Caiapônia: máxima 32,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Campestre de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 35,0%Córrego do Ouro: máxima 33,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Diorama: máxima 33,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Doverlândia: máxima 33,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Fazenda Nova: máxima 34,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Firminópolis: máxima 33,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Iporá: máxima 34,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Israelândia: máxima 34,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Itapirapuã: máxima 35,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Ivolândia: máxima 33,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Jandaia: máxima 33,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 45,0%Jaupaci: máxima 35,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Jussara: máxima 35,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Moiporá: máxima 33,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Montes Claros de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Mossâmedes: máxima 33,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Nazário: máxima 33,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 35,0%Novo Brasil: máxima 34,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Palestina de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 40,0%Palminópolis: máxima 33,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Paraúna: máxima 33,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Piranhas: máxima 35,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Sanclerlândia: máxima 33,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%São João da Paraúna: máxima 33,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 45,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Turvânia: máxima 33,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.