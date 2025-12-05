A região Oeste terá grande chance de chuva no sábado (6). As temperaturas máximas na região serão de 28.7°C em Jussara e Santa Fé de Goiás, e 28.3°C em Britânia, enquanto as mínimas mais baixas serão de 19.2°C em Caiapônia e Palestina de Goiás.\nO tempo na região Oeste também indica umidade elevada, com Aragarças e Bom Jardim de Goiás atingindo 96.0% e Baliza chegando a 95.0%. Quanto à probabilidade de chuva, Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns registram os maiores índices, todos com 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 26.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%\nAmericano do Brasil: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%