A região Oeste para sábado (6) apresenta altas temperaturas. Britânia será a cidade mais quente, com máxima de 31.0°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Jussara, com 30.6°C, e Itapirapuã, com 30.4°C. As cidades mais frias serão Bom Jardim de Goiás e Nazário, ambas com mínima de 11.9°C.A umidade média na região será de 56.51%. A cidade com maior umidade será Bom Jardim de Goiás com 80.0%. A probabilidade média de chuva é de 1.74%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Britânia, Jussara e Santa Fé de Goiás, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 26.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 27.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 26.7°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 29.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 28.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 28.3°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 27.0°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 29.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 31.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 27.0°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 28.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 28.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 28.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 30.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 27.5°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 28.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 29.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 30.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 27.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 26.9°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 30.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 30.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 27.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 27.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 27.2°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 30.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 27.2°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 26.4°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 30.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 28.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 27.1°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.0°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 27.4°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.