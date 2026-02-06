A região Oeste terá uma grande chance de chuva para o tempo de sábado (7). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 29.4°C, Baliza, com 29.2°C, e Jussara, marcando 29.1°C. Já as mais frias incluem Campestre de Goiás, com mínima de 19.8°C, e Anicuns, com 20.6°C.A umidade média na região será de 88.23%, com Amorinópolis, Aragarças e Arenópolis apresentando os maiores índices, todos em 95.0%. A probabilidade média de chuva alcança 63.49%, sendo Montes Claros de Goiás e Palmeiras de Goiás as cidades com as maiores probabilidades de 85.0%, seguidas por Adelândia com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Amorinópolis: máxima 26.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Anicuns: máxima 28.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Aragarças: máxima 28.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Arenópolis: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Britânia: máxima 29.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Caiapônia: máxima 27.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Córrego do Ouro: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Diorama: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Doverlândia: máxima 28.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Fazenda Nova: máxima 28.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 28.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Iporá: máxima 26.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Israelândia: máxima 28.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Jandaia: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 29.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Moiporá: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 85.0%Mossâmedes: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 28.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Palminópolis: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%São João da Paraúna: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Turvânia: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.