A região Oeste terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva para amanhã, segunda-feira (1), com precipitações que podem atingir a maioria das localidades no período noturno. As temperaturas serão elevadas, com destaque para Bom Jardim de Goiás, registrando máxima de 36.1°C, Aragarças e Britânia, ambas com 36.0°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Caiapônia e Palestina de Goiás, com 20.1°C cada.A umidade média na região ficará em torno de 68.23%, com destaque para Itapirapuã, que pode atingir 86.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 43.08%, sendo que cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns apresentam probabilidades de 75.0% de chuva durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 32.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Amorinópolis: máxima 34.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 31.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Aragarças: máxima 36.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 35.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 32.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Baliza: máxima 35.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Britânia: máxima 36.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Caiapônia: máxima 33.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Campestre de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Córrego do Ouro: máxima 32.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 33.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Doverlândia: máxima 33.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 70.0%Fazenda Nova: máxima 33.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Firminópolis: máxima 33.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 34.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Israelândia: máxima 33.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Itapirapuã: máxima 34.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 33.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Jandaia: máxima 34.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Jaupaci: máxima 33.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Jussara: máxima 34.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 33.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Montes Claros de Goiás: máxima 35.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 38.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Nazário: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Novo Brasil: máxima 33.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Palestina de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Palmeiras de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 33.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 33.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Piranhas: máxima 35.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 32.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Santa Fé de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 33.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%São Luís de Montes Belos: máxima 33.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.