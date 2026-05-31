A região Oeste terá tempo com altas temperaturas na segunda-feira (1). As máximas alcançarão 32.9°C em Britânia, 32.4°C em Jussara e 32.2°C em Bom Jardim de Goiás. Já as menores temperaturas serão de 13.6°C em Campestre de Goiás e 13.9°C em Jandaia.A umidade média na região ficará em 59.7%, com os maiores índices à noite em Aurilândia e Bom Jardim de Goiás (ambas com 78.0%), e em Campestre de Goiás (77.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, em 11.92%, mas algumas cidades como Buriti de Goiás, Santa Bárbara de Goiás e São Luís de Montes Belos apresentarão 35.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 28.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 31.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 29.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 28.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 32.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.1°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 32.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 29.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.