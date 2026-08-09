A região Oeste deve registrar uma tarde de forte calor nesta segunda-feira (10), com os termômetros apresentando valores expressivos em diversas cidades. O aquecimento será liderado por Britânia, que pode atingir máxima de 40,0°C, acompanhada de perto por Jussara, com 39,3°C, e Itapirapuã, com 39,2°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início da jornada ocorrem em São João da Paraúna e Aurilândia, cujas mínimas caem para 17,8°C e 17,9°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período é de 36,05%, com os índices mais elevados estimados em Aurilândia, que chega a 54,0%, e Bom Jardim de Goiás, com 53,0%. O tempo firme predomina na região, refletido na baixa probabilidade média de chuva, estimada em apenas 2,33%, embora localidades como Aragarças, Baliza e Britânia apresentem a maior possibilidade de ocorrência, registrando uma taxa de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 34,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 36,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 35,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 38,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 36,6°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 35,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 37,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 38,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 40,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 35,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 36,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 37,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 37,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 38,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 36,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 37,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 37,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 39,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 35,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 35,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 38,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 39,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 36,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 38,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 36,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 36,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 38,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 36,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 35,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 38,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 36,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 38,8°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São João da Paraúna: máxima 35,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 36,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.