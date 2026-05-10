A região Oeste para segunda-feira (11) apresentará um tempo com temperaturas variadas. As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 30.9°C, Jussara, com 29.8°C, e Itapirapuã, com 29.7°C. Já as temperaturas mais baixas serão observadas em Paraúna, com mínima de 12.3°C, e Palestina de Goiás, com 12.6°C.A umidade na região terá uma média de 66.28%, com Bom Jardim de Goiás registrando uma umidade noturna de 84.0%. As probabilidades de chuva são baixas em toda a região, com um índice médio de 10.0%, sendo Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis algumas das cidades com esta probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 25.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 26.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 25.1°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 28.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 27.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 26.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 25.6°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 28.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 30.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 25.7°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 26.8°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 27.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 27.1°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 28.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 25.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 27.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 27.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 29.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 25.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 24.1°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 29.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 29.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 25.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 26.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 25.6°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 29.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 25.0°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 23.1°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 29.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 26.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 24.5°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 26.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 25.5°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.