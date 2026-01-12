A região Oeste terá grande chance de chuva para o tempo na segunda-feira (12). Este é o destaque do tempo para a data, com Aragarças, Bom Jardim de Goiás e Britânia registrando as temperaturas máximas mais elevadas, todas com 32.6°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Campestre de Goiás, com 19.3°C, e Aurilândia, com 19.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 73.02%, com Baliza e Doverlândia apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 88.0%. Quanto às probabilidades de chuva, a média regional é de 28.84%, porém, cidades como Baliza se destacam com 70.0% de chance de chuva, seguida por Americano do Brasil e Anicuns, ambas com 65.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Aurilândia: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 31.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Britânia: máxima 32.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 31.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Novo Brasil: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Sanclerlândia: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.