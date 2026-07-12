A região Oeste terá uma segunda-feira (13) sob o predomínio de sol e sem previsão de grandes instabilidades, mantendo as condições do tempo firmes em grande parte do dia. No período da tarde, as temperaturas máximas ficam elevadas, alcançando a média de 29,4°C. O calor se destaca principalmente em Britânia, que deve registrar até 32,6°C, além de Jussara, com máxima de 32,0°C, e Itapirapuã, com 31,8°C. Em contrapartida, as marcas mais baixas ocorrem no início do dia, com mínimas de 13,5°C em Jandaia e 13,7°C em Campestre de Goiás.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 62,15%, com os índices mais elevados sendo estimados em Bom Jardim de Goiás, que pode alcançar até 78,0%, Piranhas, com 72,0%, e Anicuns, que registra até 71,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 17,85%. Contudo, algumas áreas pontuais têm maior possibilidade de precipitação, como São João da Paraúna, onde a probabilidade atinge 55,0%, Doverlândia, com 45,0%, e Palmeiras de Goiás, que apresenta 40,0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Americano do Brasil: máxima 27,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Amorinópolis: máxima 28,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Anicuns: máxima 27,5°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Aragarças: máxima 31,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 29,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Aurilândia: máxima 29,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Avelinópolis: máxima 28,0°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Baliza: máxima 30,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 25,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Britânia: máxima 32,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Caiapônia: máxima 28,2°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Córrego do Ouro: máxima 29,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Diorama: máxima 30,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Doverlândia: máxima 29,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Fazenda Nova: máxima 31,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 28,3°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Iporá: máxima 29,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 30,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 31,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Ivolândia: máxima 28,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jandaia: máxima 27,2°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 31,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Jussara: máxima 32,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Moiporá: máxima 28,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Mossâmedes: máxima 28,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Nazário: máxima 28,1°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 25,0%Novo Brasil: máxima 31,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Palestina de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Palmeiras de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 40,0%Palminópolis: máxima 27,9°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Paraúna: máxima 27,0°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 31,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Sanclerlândia: máxima 29,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Santa Fé de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%São João da Paraúna: máxima 27,8°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%São Luís de Montes Belos: máxima 29,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Turvânia: máxima 28,2°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.