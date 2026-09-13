A região Oeste registrará um dia sob forte calor nesta segunda-feira (14), apresentando uma média máxima de 33,96°C. Entre os municípios que devem registrar as marcas mais elevadas estão Britânia, com máxima de 37,3°C, seguida por Itapirapuã, com 36,6°C, e Jussara, com 36,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas para a data ocorrem em Paraúna, que pode registrar até 18,0°C, e Caiapônia, com 18,1°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média geral para o território deve se situar em 52,84%, tendo Paraúna como o destaque de maior taxa, alcançando 67,0%, seguida por Caiapônia, com 66,0%. A chance de chuva na região permanece baixa, com média geral de probabilidade em apenas 6,92%, embora municípios como Caiapônia e Doverlândia liderem as estimativas com 15,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 31,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 33,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 32,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 35,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 34,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 33,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 33,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 35,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 37,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 32,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 34,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Diorama: máxima 34,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Doverlândia: máxima 33,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 35,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 32,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 34,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itapirapuã: máxima 36,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 32,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jandaia: máxima 32,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 36,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 33,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 34,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 32,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 36,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 32,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 31,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 35,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 34,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São João da Paraúna: máxima 32,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 33,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 32,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.