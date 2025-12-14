A região Oeste terá grande chance de chuva nesta segunda-feira (15), marcando o tempo. As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 30.8°C, Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com 29.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Campestre de Goiás e Diorama, com 21.0°C.A umidade média na região ficará em 87.66%, com Amorinópolis, Aragarças e Bom Jardim de Goiás apresentando os maiores índices de até 97.0%. A probabilidade de chuva média é de 50.93%, mas cidades como Avelinópolis, Santa Bárbara de Goiás e Nazário podem registrar probabilidades de até 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Amorinópolis: máxima 27.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Aragarças: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 29.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Aurilândia: máxima 27.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Avelinópolis: máxima 27.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Baliza: máxima 29.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 30.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 27.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Córrego do Ouro: máxima 28.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Doverlândia: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 28.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 28.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 27.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 28.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Itapirapuã: máxima 29.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ivolândia: máxima 27.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 27.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jaupaci: máxima 27.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 29.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Moiporá: máxima 27.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 27.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Novo Brasil: máxima 28.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 27.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Paraúna: máxima 27.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 29.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Sanclerlândia: máxima 28.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São João da Paraúna: máxima 27.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 28.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.