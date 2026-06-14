A região Oeste terá tempo com temperaturas elevadas na segunda-feira (15). Britânia registrará a máxima de 33.5°C, seguida por Jussara com 32.9°C e Itapirapuã com 32.8°C. Já as cidades mais frias serão Caiapônia, com mínima de 17.5°C, e Jandaia, com 18.1°C.A umidade média na região será de 73.36%. Bom Jardim de Goiás, Caiapônia e Palestina de Goiás apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.52%, sendo Jaupaci a cidade com a maior probabilidade (50.0%), seguida por Diorama (40.0%) e Arenópolis (35.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 28.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 33.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 28.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 29.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Fazenda Nova: máxima 32.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Israelândia: máxima 31.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 32.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 32.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 32.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 32.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 31.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sanclerlândia: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 29.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.