A região Oeste terá um tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (16). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 32.4°C, Aragarças, com 32.0°C, e Santa Fé de Goiás, também com 32.0°C. Já as mais frias serão Avelinópolis, com mínima de 19.4°C, e Santa Bárbara de Goiás, com 19.5°C.A umidade média na região ficará em 72.98%, com Aragarças registrando a umidade mais elevada, atingindo 89.0% no período noturno. A probabilidade média de chuva para a região é de 20.06%, mas cidades como Bom Jardim de Goiás, Montes Claros de Goiás e Santa Fé de Goiás têm probabilidades de chuva de 65.0%, e Britânia e Jussara com 60.0%, principalmente durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 32.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Arenópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Britânia: máxima 32.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Buriti de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 30.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 30.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Firminópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Ivolândia: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Jandaia: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Moiporá: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 31.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Sanclerlândia: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.