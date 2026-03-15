A região Oeste terá uma grande chance de chuva na segunda-feira (16). O tempo será marcado por essa característica, com temperaturas máximas variando na região. As cidades mais quentes incluem Britânia, com 29.2°C; Jandaia, com 29.1°C; e Itapirapuã, com 28.9°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Caiapônia, com 19.9°C, e Americano do Brasil, com 20.0°C.A umidade média do tempo na região será de 85.44%, com as cidades de Anicuns, Avelinópolis e Caiapônia registrando os maiores índices, todos em 94.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 48.72%, mas em cidades como Adelândia, Anicuns e Avelinópolis a chance de chuva é alta, alcançando 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Americano do Brasil: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Amorinópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Aragarças: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Avelinópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Baliza: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 29.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 27.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 28.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Firminópolis: máxima 28.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Iporá: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Ivolândia: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Jussara: máxima 28.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Moiporá: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 28.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Novo Brasil: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Palestina de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Palminópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Paraúna: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Piranhas: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.