A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a segunda-feira (18). As cidades mais quentes serão Britânia com 33.4°C, Itapirapuã com 32.7°C e Jussara com 32.6°C. Já as mais frias serão Caiapônia, registrando 18.7°C, e Palestina de Goiás com 18.9°C.A umidade média na região ficará em 75.08%, com destaque para Palestina de Goiás com 93.0%, Caiapônia com 92.0% e Bom Jardim de Goiás com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 21.16%, mas algumas localidades terão chances maiores, como Palestina de Goiás com 60.0%, Caiapônia com 55.0% e Doverlândia com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Americano do Brasil: máxima 28.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Britânia: máxima 33.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Buriti de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Caiapônia: máxima 27.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 30.0%Campestre de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Doverlândia: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Fazenda Nova: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 32.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Mossâmedes: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 27.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.