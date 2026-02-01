A região Oeste terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva para a segunda-feira (2). As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Britânia, com 30.0°C, Aragarças, com 28.8°C, e Bom Jardim de Goiás, também com 28.8°C. Por outro lado, as cidades mais frias serão Campestre de Goiás, com 20.0°C, e Anicuns, com 20.4°C.A umidade média na região será de 89.37%, com cidades como Cachoeira de Goiás, Diorama e Ivolândia registrando picos de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.13%, com Amorinópolis, Aragarças e Baliza apresentando 75.0% de probabilidade de precipitação. Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 28.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 28.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 28.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Arenópolis: máxima 28.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Aurilândia: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 28.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Britânia: máxima 30.0°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Buriti de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 27.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 28.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Fazenda Nova: máxima 27.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 28.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 27.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 27.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ivolândia: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 27.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mossâmedes: máxima 26.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Novo Brasil: máxima 27.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 27.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 28.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Sanclerlândia: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.