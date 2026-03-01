A região Oeste para segunda-feira (2) terá tempo com pouca probabilidade de chuva, com as temperaturas máximas mais altas registradas em Britânia, alcançando 30.4°C. Outras cidades quentes incluem Aragarças com 30.3°C e Israelândia com 30.2°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Avelinópolis e Santa Bárbara de Goiás, ambas com 18.4°C.A umidade média na região será de 73.85%, com Britânia apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 89.0%. As probabilidades de tempo chuvoso permanecem em patamares baixos para a maioria das localidades, sendo as maiores chances em Aragarças, com 35.0%, e em Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 30.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.