A região Oeste terá predomínio de sol e ausência de nebulosidade nesta segunda-feira (20), mantendo os termômetros elevados na maior parte do dia. As temperaturas máximas registram média de 31,73°C, tendo Britânia como o município mais quente, com máxima de 34,3°C, seguido por Jussara, com 33,8°C, e Itapirapuã, com 33,5°C. Por outro lado, as marcas ficam mais amenas nas cidades mais frias, cujas mínimas caem para 14,2°C em São João da Paraúna e 14,5°C em Aurilândia.No que diz respeito à umidade relativa do ar, a média geral para o período fica em torno de 45,93%, com os maiores índices concentrados em Bom Jardim de Goiás, que atinge 71,0%, seguido por Aurilândia com 67,0% e Piranhas com 66,0%. Já a probabilidade de ocorrência de chuva é nula, registrando 0,0% em toda a região, o que confirma o predomínio de tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 29,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 31,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 30,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 33,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 31,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 32,1°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 30,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 32,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 34,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 30,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 31,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 32,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 32,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 33,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 31,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 31,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 32,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 33,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 31,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 31,3°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 33,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 33,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 31,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 30,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 30,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 33,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 31,3°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 30,8°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 32,9°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 31,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 31,4°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 31,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.