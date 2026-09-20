A região Oeste registrará forte aquecimento ao longo desta segunda-feira (21), com tardes ensolaradas e termômetros elevados na maior parte dos municípios. O calor intenso se destacará principalmente em Britânia, que registrará a temperatura mais alta com máxima de 39,1°C, seguida por Itapirapuã e Jussara, ambas com máximas de 38,3°C. Já no início do dia, as menores temperaturas da região serão registradas em Avelinópolis, com mínima de 19,9°C, e em Campestre de Goiás, onde os termômetros devem iniciar em 20,0°C.O tempo seco predominará no período, com a umidade relativa do ar registrando média de 36,29% na região, tendo seus maiores índices em Aurilândia e Campestre de Goiás, que alcançam 49,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média de precipitação na região é baixa, de apenas 6,69%. No entanto, Doverlândia se destaca com a maior possibilidade de ocorrência de chuva, registrando probabilidade de 35,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 35,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 35,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 37,9°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 36,3°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 36,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 37,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 39,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 34,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 36,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 36,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 36,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Fazenda Nova: máxima 37,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 36,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Iporá: máxima 36,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 37,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 38,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 35,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 36,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 37,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 38,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 35,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 36,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 36,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Novo Brasil: máxima 37,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 35,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 37,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 36,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 36,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 36,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.