A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (22). As cidades mais quentes serão Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com máxima de 31.7°C, seguidas por Fazenda Nova com 31.4°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Campestre de Goiás, com 18.7°C, e Avelinópolis, com 19.3°C.A umidade média na região ficará em 78.95%, com cidades como Aragarças, Baliza e Bom Jardim de Goiás podendo atingir 94.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 35.64%. No entanto, Firminópolis e São Luís de Montes Belos destacam-se com 75.0% de probabilidade de chuva, e Diorama com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 30.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 29.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Avelinópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 30.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Britânia: máxima 31.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Buriti de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Doverlândia: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Firminópolis: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Israelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Itapirapuã: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Ivolândia: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Jaupaci: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Jussara: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Mossâmedes: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Palestina de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 30.0%Palminópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Paraúna: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.