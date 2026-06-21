A região Oeste terá tempo com temperaturas elevadas para segunda-feira (22). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 32.8°C, Jussara, com 32.4°C, e Itapirapuã, com 32.2°C. As cidades mais frias serão Campestre de Goiás e São João da Paraúna, ambas com mínima de 16.3°C.A umidade média na região ficará em 68.84%, com Bom Jardim de Goiás apresentando a maior umidade noturna, atingindo 88.0%. A probabilidade de chuva média é de 12.15%, sendo Amorinópolis e Paraúna as cidades com maior chance de chuva, ambas com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Aurilândia: máxima 30.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 29.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 31.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 32.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 28.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 31.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 29.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 30.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 31.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 32.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 29.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 32.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Jussara: máxima 32.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 29.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Brasil: máxima 32.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 29.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 31.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 29.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 29.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.