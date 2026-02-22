A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a segunda-feira (23). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 26.4°C, Santa Fé de Goiás, com 25.8°C, e Jussara, com 25.6°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas são Americano do Brasil, com 19.2°C, e Adelândia, com 19.8°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 92.05%, com destaque para Caiapônia e Piranhas, que registrarão 98.0% de umidade, e Americano do Brasil, com 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 63.84%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas em Amorinópolis, Aragarças e Aurilândia, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 24.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Americano do Brasil: máxima 23.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Amorinópolis: máxima 24.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 95.0%Anicuns: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Aragarças: máxima 25.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 75.0%Arenópolis: máxima 24.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Avelinópolis: máxima 24.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Baliza: máxima 25.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Britânia: máxima 26.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Buriti de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 85.0%Cachoeira de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Caiapônia: máxima 23.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campestre de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Córrego do Ouro: máxima 24.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Diorama: máxima 24.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Doverlândia: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Fazenda Nova: máxima 25.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 95.0%Firminópolis: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Iporá: máxima 24.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 90.0%Israelândia: máxima 24.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Itapirapuã: máxima 25.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 25.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 25.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Jussara: máxima 25.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Montes Claros de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 24.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Nazário: máxima 24.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Novo Brasil: máxima 25.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 80.0%Palestina de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Palmeiras de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palminópolis: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Paraúna: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 24.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 24.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Santa Fé de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 85.0%São João da Paraúna: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 24.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Turvânia: máxima 24.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.