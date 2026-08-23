A região Oeste terá uma segunda-feira (24) com forte calor e elevação nas temperaturas em grande parte dos municípios. O dia será marcado por picos de calor em Britânia, que deve registrar máxima de 38,7°C, em Bom Jardim de Goiás, com 38,0°C, e em Jussara, com 37,7°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas ocorrem nas primeiras horas do dia, com destaque para São João da Paraúna, que apresenta mínima de 16,3°C, e Jandaia, com 16,4°C.O tempo seco predomina na região, que terá umidade relativa média de 29,83%. As taxas mais elevadas de umidade serão registradas em Aurilândia, atingindo 49,0%, e em São João da Paraúna, com 46,0%. A possibilidade de precipitação é bastante baixa, com probabilidade média de chuva estimada em apenas 5,47%, sendo que o índice máximo não passa de 10,0% em localidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 32,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 34,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 33,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 37,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 35,7°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 23,5°C | umidade dia 19,0% | umidade noite 26,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 35,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 34,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 36,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Britânia: máxima 38,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 34,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 35,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 36,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 35,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 36,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 34,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 36,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 37,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 34,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 34,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 37,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 37,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 23,5°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 34,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 28,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 34,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 37,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 34,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 33,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 37,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 34,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,3°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 34,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.