A região Oeste terá uma grande chance de chuva na segunda-feira (26), caracterizando o tempo para a data. As cidades mais quentes serão Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com máxima de 31.6°C, seguidas por Arenópolis, que registrará 30.9°C. Já as mais frias serão Campestre de Goiás, com mínima de 19.7°C, e Avelinópolis, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 82.55%, com cidades como Avelinópolis, Santa Bárbara de Goiás e Nazário alcançando até 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 42.09%, mas algumas localidades como Aurilândia, Britânia e Buriti de Goiás apresentam os maiores índices, com 75.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 29.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 31.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 30.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Britânia: máxima 30.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 29.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 30.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 29.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 30.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Palestina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 28.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.