A região Oeste enfrentará uma jornada de calor bastante expressivo nesta segunda-feira (27), com uma temperatura máxima média de 34,09°C. Entre os locais mais quentes estão Britânia, que deve registrar máxima de 37,0°C, Jussara, com 36,5°C, e Itapirapuã, que apresenta previsão de 36,4°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas serão sentidas em São João da Paraúna, com mínima de 15,3°C, e em Jandaia, com 16,0°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 42,52% ao longo do dia, com os maiores índices concentrados em Bom Jardim de Goiás, que alcança 63,0%, e Aurilândia, com 62,0%. Em relação às chuvas, o tempo seco predomina na maior parte das localidades, registrando uma média geral de probabilidade de precipitação de apenas 0,17%. Ainda assim, há uma leve possibilidade de chuva em Britânia, com 10,0% de chance, e em Santa Fé de Goiás, com 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 31,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 33,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 32,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 35,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 34,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 34,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 32,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 35,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 37,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 32,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 34,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 34,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 35,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 33,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 34,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 36,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 32,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 36,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 36,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 33,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 33,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 32,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 33,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 32,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 35,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 33,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 33,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 33,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 33,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.