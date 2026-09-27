A região Oeste passará por um dia sob forte domínio de calor nesta segunda-feira (28), apresentando marcas térmicas muito elevadas. O pico do aquecimento deve se concentrar em Britânia, que tem previsão de 40,3°C, enquanto Piranhas chega a 40,2°C e Itapirapuã registra 40,1°C. Por outro lado, as mínimas mais amenas do dia serão registradas em Avelinópolis, com 21,1°C, e em Santa Bárbara de Goiás, com 21,4°C.Em relação ao tempo, a umidade relativa média na região será de 41,7%, com os índices mais altos previstos para Aurilândia e Britânia, ambos com 57,0%, seguidos por Avelinópolis, que registra 55,0%. A chance média de chuva em toda a região é muito baixa, estimada em 2,5%, embora municípios como Itapirapuã, Jandaia e Novo Brasil apresentem a maior probabilidade de precipitação do dia, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 36,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 35,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 38,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 36,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 40,0°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 41,0°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 38,8°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 38,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 37,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 39,9°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 40,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 39,9°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 40,5°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 40,3°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 41,6°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 38,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 37,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 38,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 38,2°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 38,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 39,6°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 38,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 38,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 39,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 40,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 37,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 38,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 39,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 40,0°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 40,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 38,1°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 39,6°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 37,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 37,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 39,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 38,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 37,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 40,2°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 40,5°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 38,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 39,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 40,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 38,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 38,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 37,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.