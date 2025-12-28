A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (29). Montes Claros de Goiás será a cidade mais quente, registrando 35.8°C. Outras cidades com altas temperaturas incluem Fazenda Nova e Israelândia, ambas com 35.7°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Campestre de Goiás, com 21.3°C, e Caiapônia, com 21.7°C.A umidade média na região ficará em 70.64%, com Adelândia, Avelinópolis e Palmeiras de Goiás apresentando os índices mais altos, alcançando 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.43%, mas algumas localidades como Avelinópolis, Britânia e Cachoeira de Goiás mostram uma probabilidade de até 75.0%, indicando a grande chance de tempo chuvoso em parte da região.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Americano do Brasil: máxima 33.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 34.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Anicuns: máxima 33.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 34.8°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 40.3°C | sensação térmica mín 26.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 35.4°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aurilândia: máxima 33.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Avelinópolis: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Baliza: máxima 34.3°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34.8°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 40.2°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 35.4°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 40.3°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira de Goiás: máxima 34.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Caiapônia: máxima 32.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Córrego do Ouro: máxima 34.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Diorama: máxima 33.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Doverlândia: máxima 33.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 35.7°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 34.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Iporá: máxima 34.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Israelândia: máxima 35.7°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 34.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Ivolândia: máxima 34.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Jandaia: máxima 35.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Jaupaci: máxima 35.0°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 34.6°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 39.6°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 34.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Montes Claros de Goiás: máxima 35.8°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 40.1°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 33.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Novo Brasil: máxima 35.7°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 34.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Paraúna: máxima 34.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Piranhas: máxima 35.4°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 34.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Fé de Goiás: máxima 34.6°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 39.6°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 34.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%São Luís de Montes Belos: máxima 34.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Turvânia: máxima 33.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.