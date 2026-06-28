A região Oeste terá um tempo com predomínio de temperaturas elevadas durante o dia e mais amenas à noite para esta segunda-feira (29). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 33.5°C, Jussara, com 33.4°C, e Itapirapuã, com 33.2°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Nazário, com 15.4°C, e São João da Paraúna, com 15.6°C.A umidade média na região ficará em 59.9%. Bom Jardim de Goiás deve registrar umidade de 84.0% durante a noite, sendo a cidade com maior índice. A probabilidade média de chuva é baixa, com 6%. Caiapônia apresenta a maior probabilidade de chuva, com 5.0% de chance na noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 30.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 29.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 32.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 31.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 33.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 30.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 31.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 31.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 32.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 30.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 32.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 33.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 30.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 30.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 33.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 30.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 30.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 33.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 29.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 32.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 30.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.