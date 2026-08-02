A região Oeste inicia a segunda-feira (3) sob o domínio de um céu aberto e sem previsão de mudanças significativas nas condições do tempo, garantindo um dia bastante ensolarado. O calor se faz notar principalmente em Britânia, que desponta como o município mais quente ao atingir máxima de 34,5°C, acompanhado de perto por Jussara, com 34,0°C, e Itapirapuã, com 33,7°C. Por outro lado, o amanhecer e o anoitecer reservam temperaturas mais amenas nas cidades de São João da Paraúna e Aurilândia, que registram mínimas de 16,1°C e 16,5°C, respectivamente.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional se estabelece em 40,35%, tendo Bom Jardim de Goiás com o registro mais elevado de 61,0%, seguido por Aurilândia com 56,0%. O potencial para ocorrência de precipitações segue bastante reduzido em toda a região, apresentando uma probabilidade média de chuva de apenas 10,0%, índice que é estimado de maneira uniforme para municípios como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 29,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 30,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 30,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 32,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 31,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aurilândia: máxima 32,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 30,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 31,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Britânia: máxima 34,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 29,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 31,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Diorama: máxima 31,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Doverlândia: máxima 31,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 33,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 31,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 31,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 32,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapirapuã: máxima 33,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 31,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 31,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 33,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 34,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 31,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mossâmedes: máxima 30,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 30,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 33,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 31,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 30,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 32,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 31,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João da Paraúna: máxima 31,1°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 31,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.